Mulher é presa durante ‘Operação Malevóla’ em MS

Na última terça-feira (12), a Delegacia de Polícia Civil de Ladário, em uma operação conjunta com a DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), deflagrou a operação “Malévola”.

Em Campo Grande uma mulher de 28 anos, foi presa e era investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Trata-se de operação que objetiva desarticular associação criminosa voltada para a distribuição de entorpecentes tanto na região pantaneira de Corumbá e Ladário quanto na capital.

A operação denominada “Malévola” é uma alusão ao apelido da mulher investigada, que considerava estar imune e fora do alcance do aparato policial, e que agia com extrema dissimulação em relação às instituições policiais. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes.

