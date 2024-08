Polícia Civil realiza a maior apreensão de maconha da história de Itaporã

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itaporã, efetuou, na quarta-feira (21), a maior apreensão de maconha já registrada no município. Durante a operação, foram apreendidos 6,7 toneladas da droga em uma propriedade rural situada às margens da rodovia MS 270. O responsável pela droga foi preso em flagrante.

As investigações apontaram o local como um entreposto de entorpecentes. Ao chegar à propriedade, os policiais civis encontraram o imóvel desabitado e com um forte odor de maconha. Através da janela, foi possível observar vários fardos de droga nos cômodos.

Dentro da propriedade, foram encontrados 259 fardos de maconha, totalizando aproximadamente 6,7 toneladas. O responsável pelo armazenamento da droga, um homem de 55 anos, foi identificado e preso em flagrante pela Autoridade Policial, sendo autuado pelo crime de tráfico de drogas.

A apreensão, avaliada em cerca de R$ 6 milhões nos grandes centros, representa a maior já realizada pela Delegacia de Itaporã. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança da população local e disponibiliza um canal direto para denúncias e esclarecimentos.

A população pode entrar em contato com a Delegacia de Itaporã pelo telefone: (67) 3451-1562. A identidade dos denunciantes será mantida em absoluto sigilo.

Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil

