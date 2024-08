Programa ‘MS Supera’ abre inscrições para nova fase de seleção

O programa MS Supera, que oferece auxílio financeiro para estudantes de baixa renda, abre inscrições para a Fase E de seleção a partir desta quinta-feira (22), até o dia 3 de setembro de 2024. Esta fase oferece mais uma oportunidade em 2024 para estudantes ingressarem no programa, que atualmente conta com 1.807 acadêmicos já beneficiados, mas ainda dispõe de 193 vagas. O link para inscrição está disponível no site.

O objetivo do MS Supera, coordenado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), é garantir a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica em cursos de nível técnico ou universitário, evitando a evasão escolar e promovendo a inclusão educacional, com foco especial nos estudantes indígenas.

A classificação dos candidatos para esta fase de seleção seguirá uma ordem prioritária, começando por pessoas indígenas, que terão preferência. Em seguida, serão considerados aqueles com menor renda média familiar, mães solo que residam com filhos menores de 18 anos ou mães de filhos com deficiência, pessoas com deficiência, e, por fim, a idade será utilizada como critério de desempate, favorecendo candidatos mais velhos. Esses critérios seguem resolução publicada em edição extra do DOE/MS (Diário Oficial do Estado) de quarta-feira (21).

Para se inscrever, os candidatos precisam cumprir uma série de requisitos. Dentre eles, comprovar renda individual de até um salário mínimo e meio, ou renda familiar bruta que não ultrapasse três salários mínimos. Além disso, é necessário estar matriculado em curso de graduação, seja presencial ou a distância, em instituição de ensino superior pública ou privada, ou em curso técnico de nível médio com duração mínima de 18 meses ou 800 horas.

Outros requisitos incluem a residência no Estado de Mato Grosso do Sul por mais de dois anos, não possuir graduação de nível superior, e não ser beneficiário de outro auxílio financeiro similar. A relação completa de requisitos pode ser conferida na página do MS supera no site da Sead .

O benefício concedido pelo programa é pago diretamente ao estudante por meio de transferência bancária via PIX, o que facilita o acesso ao auxílio. A iniciativa visa que os estudantes mais vulneráveis possam concluir seus estudos e melhorar suas perspectivas futuras.

Com o início das inscrições se aproximando, os estudantes que se enquadram nos critérios estabelecidos devem se preparar para garantir sua participação na Fase E de seleção do MS Supera. “Este é um passo importante para aqueles que buscam superar as barreiras econômicas e alcançar seus objetivos acadêmicos, contando com o apoio financeiro necessário para permanecerem no caminho da educação e do desenvolvimento pessoal”, finaliza a superintendente do programa, Moema Urquiza.

