Polícia Civil procura homem acusado de feminicídio em Itaporã

A Polícia Civil de Itaporã divulgou, na quinta-feira (7), a foto de Sérgio Brizola, de 38 anos, que está sendo procurado, acusado de assassinar a ex-companheira, Simone Alves de Siqueira, com três tiros, dois na cabeça e um no peito. O crime ocorreu na última terça-feira (5) em um aviário no município, localizado a cerca de 234 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o feminicídio aconteceu por volta das 9h30, quando Sérgio foi até a casa onde Simone morava, nas proximidades de um aviário na MS-157, no distrito de Carumbé. O pai da vítima, que estava na propriedade, encontrou o corpo da filha próximo ao aviário. Após o crime, Sérgio fugiu em um veículo.

Simone e Sérgio trabalhavam juntos no aviário, mas, há cerca de um mês, ela havia decidido se separar devido a brigas frequentes, motivadas pelo ciúme excessivo do acusado. Após a separação, Simone se mudou para outra residência dentro da mesma propriedade. No dia 25 do mês passado, ela registrou uma denúncia de perseguição e pediu medida protetiva contra Sérgio, que foi concedida pela Justiça. No relato da ocorrência, a vítima descreveu episódios de controle e acusações infundadas, inclusive mensagens enviadas à filha mais velha, insinuando que Simone estava com um “amante” quando, na realidade, estava em um banco.

Na semana do crime, Simone havia tornado pública sua nova relação com um homem de 32 anos, que compartilhou nas redes sociais momentos ao lado dela e de uma das filhas. Logo após o assassinato, ele fez uma postagem emocionada: “Não acredito que fizeram isso com você, amor. Te amarei para sempre.”

A Polícia Civil continua em busca de informações sobre o paradeiro de Sérgio Brizola. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3451-1562.

