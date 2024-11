Homem é preso após esfaquear ex-namorada no bar de Ponta Porã

Na noite de quinta-feira (8), um homem de 49 anos foi preso em Ponta Porã, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande, após esfaquear uma ex-namorada de 44 anos em um bar. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento acompanhado de amigos, enquanto o ex-namorado também se encontrou no local.

De acordo com o relato da vítima, ao se dirigir a caixa para pagar a conta, foi abordado pelo ex-companheiro, que a questionou sobre o término do relacionamento. Ao ignorar o homem, a mulher foi surpreendida com um golpe de facão nas costas. Logo após o ataque, ela desmaiou, enquanto o agressor fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e, a caminho do bar, localizou o suspeito ensanguentado às margens da MS-164. Aos agentes, ele apresentou uma versão diferente dos fatos, alegando que teve uma discussão com a ex-namorada e, ao se afastar para pegar sua motocicleta, foi atacada por três homens. Ele também afirmou não se lembrar de ter atacado a vítima.

Tanto a vítima quanto o agressor foram levados ao Hospital Regional de Ponta Porã. O suspeito foi preso em flagrante e ficará sob escolta policial até receber alta.

