Criança de 3 anos é ‘sequestrada’ em frente de casa enquanto brincava na calçada em Maracaju

Um criança, de 3 anos, foi sequestrada por um homem, de 42 anos, na noite dessa quinta-feira (7), na cidade de Maracaju. O caso ocorreu enquanto a criança brincava na calçada em frente à casa onde mora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe relatou que estava dentro de casa junto da família, quando a menina foi até a calçada brincar com o irmão, de 5 anos, com o portão aberto.

Minutos depois, o menino entrou e disse a mãe que um homem de camiseta vermelha teria levado a irmã menor, caminhando com ela de mãos dadas. Imediatamente os familiares passaram a procurar pela criança, mas ela não foi encontrada.

A PM (Polícia Militar) foi acionada e passou a fazer rondas pelas ruas do bairro. Após algumas abordagens, um rapaz, de 21 anos, contou aos agentes que estava com um amigo, quando encontraram o autor andando com a criança de mãos dadas. Eles confessaram ter agredido o suspeito e outros moradores levaram a menina para a família.

Conforme ainda relatos à polícia, moradores do bairro alegaram conhecer de vista o suspeito.

Devido as agressões, o homem foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e levado até uma unidade de pronto-socorro. Depois, foi levado à delegacia da cidade onde foi ouvido e liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e subtração de incapazes.

