Ex-namorado tenta matar mulher a tiros e vítima pede ajuda por bilhete: ‘Chama a polícia’

Um homem, de 20 anos, foi preso após tentar matar a ex-namorada, de 37 anos, a tiros. O caso ocorreu nessa quinta-feira (7), em Ponta Porã. Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido como participante do crime.

Segundo informações, a mulher contou aos policiais que estava em casa quando a dupla passou em uma moto e efetuou os disparos contra ela. Ela ainda relatou que se separou do suspeito após sofrer diversas agressões, e até enforcamento. A vítima chegou a pedir socorro para uma vizinha através de um bilhete.

Na rua, os militares encontraram cápsulas calibre 9mm deflagradas. Os agentes foram até o endereço repassado pela vítima e flagraram os dois envolvidos entrando em um imóvel com a motocicleta.

Ambos foram abordados e, com eles, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, de fabricação argentina, além de cinco munições intactas. Foi localizado, também, uma sacola contendo 34 gramas de cocaína.

No local também estava um jovem de 19 anos, que afirmou estar ali para comprar drogas com o suspeito. O homem deverá responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

