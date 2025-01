Polícia Civil prende três suspeitos de furto e uso de cartões em Dourados

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados realizaram a prisão de três homens, com idades de 34, 35 e 39 anos, nesta sexta-feira (17). Os suspeitos foram detidos na região conhecida como ‘favelinha’, no bairro João Paulo II, após investigações que ligaram o grupo a um furto ocorrido na cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso teve início no Parque dos Jequitibás, onde um veículo VW Gol preto foi arrombado em frente à Semed (Secretaria Municipal de Educação). Do interior do automóvel foram levados um notebook, um tablet e cartões bancários. A vítima registrou um boletim de ocorrência relatando o furto e, pouco tempo depois, passou a receber notificações de compras realizadas com os cartões subtraídos.

As transações indicaram a localização dos suspeitos, permitindo que a polícia iniciasse o monitoramento da situação. Com base nas informações obtidas, as autoridades localizaram os três homens na região do João Paulo II. Os suspeitos foram presos e encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça. Eles responderão pelos crimes de furto e uso indevido de cartões de crédito.

O caso segue em investigação para apurar outros possíveis desdobramentos.

