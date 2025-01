Embriagada, mulher atropela policial que treinava para corrida de rua em Aquidauana

Uma mulher, de 35 anos, atropelou um policial militar, de 37 anos, que treinava corrida na Rua Bichara Salimeni. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (17), na cidade de Aquidauana. O militar, que estava acompanhado da esposa, de 33 anos, corria pela via quando um Volkswagen Gol de cor branca o atropelou. A condutora do veículo fugiu logo após o acidente.

Segundo informações do portal da região Dourados News, a polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer a vítima. O policial teve suspeita de fratura no braço direito e várias escoriações na região lombar, além de uma fratura na clavícula.

Após diligências no local, os policiais encontraram o veículo envolvido no acidente na Rua Aniceto Rondon, com o para-brisas quebrado e o retrovisor danificado devido o impacto.

À polícia, a mulher confessou que se envolveu no acidente, e alegou que estava no celular e acabou não percebendo a presença do militar na rua. Ela também confessou aos policiais que ingeriu bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o este do bafômetro.

A mulher foi presa em flagrante e levada para a delegacia da cidade.

