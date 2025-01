Incêndio destrói estabelecimento comercial no Jardim Nashville, em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (18), um incêndio devastou um estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim Nashville, em Campo Grande, causando um prejuízo estimado em R$ 50 mil. O caso está sendo investigado, e a possibilidade de um ato criminoso não foi descartada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário chegou ao local pela manhã e encontrou o estabelecimento aberto. Ao entrar, ele percebeu que havia ocorrido um incêndio durante a madrugada. O fogo consumiu completamente o material do comércio, incluindo itens de escritório como mesas e computadores, além de pneus que estavam à venda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h da manhã, mas informou que já havia atendido a ocorrência durante a madrugada. Na ocasião, os bombeiros verificaram a existência de três focos distintos de incêndio no local, o que levantou suspeitas sobre a origem das chamas. Contudo, não foi possível estabelecer contato com o proprietário naquele momento.

A vítima, que não possui seguro para o comércio, declarou não ter suspeitas sobre possíveis autores. Ela foi orientada a registrar o caso para que as autoridades possam investigar se o incêndio foi provocado intencionalmente. A Polícia Civil investiga o caso.

