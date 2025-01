Acidentes com ônibus causam transtornos em Campo Grande neste sábado

Neste sábado (18), dois acidentes envolvendo ônibus do Consórcio Guaicurus causaram preocupação e transtornos em Campo Grande. Os incidentes aconteceram em diferentes pontos da cidade, no Jardim Morenão e no Terminal Júlio de Castilho, e mobilizaram equipes de atendimento.

Por volta das 10h30 da manhã, um ônibus da linha 506 colidiu com um poste na Rua 13 de Novembro, no bairro Jardim Morenão. O impacto deixou parte da via sem energia elétrica. Apesar do susto, o veículo não transportava passageiros no momento do acidente. O poste foi entortado, e os fios elétricos ficaram perigosamente próximos ao chão.

A concessionária Energisa enviou equipes ao local para realizar os reparos necessários e alertou a população sobre os riscos de se aproximar de fios energizados. “Em situações como essa, é fundamental manter distância e acionar imediatamente os canais de atendimento”, informou a empresa. A Energisa pode ser contatada pelo aplicativo Energisa ON, via WhatsApp no número (67) 9856-3804 ou pelo telefone 0800 722 7272.

No início da tarde, outro ônibus se envolveu em um acidente, desta vez com uma motocicleta, nas proximidades do Terminal Júlio de Castilho. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a motocicleta sob a parte dianteira do ônibus, enquanto dois homens discutem de forma exaltada. Populares que estavam no local acompanharam a cena, mas não há informações sobre feridos. O Consórcio Guaicurus, por meio de sua assessoria, disse estar apuando os fatos.

As ocorrências deste sábado totalizam três casos envolvendo ônibus do transporte público, em Campo Grande. Ontem (16), Uma mulher foi esfaqueada, nas proximidades do Terminal General Osório, dentro do ônibus que operava a linha 073 (Nova Bahia/Júlio de Castilho), após uma discussão sobre a superlotação do veículo. A Polícia Militar informou por meio de nota que foi acionada para averiguar uma ocorrência de lesão corporal e que segue realizando diligências para encontrar o autor e Consórcio Guaicurus informou estar apurando os fatos.

