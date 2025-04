Policia Civil prende suspeitos de furto e estelionato em Campo Grande

Um homem de 24 anos e uma mulher de 37, foram presos nessa segunda-feira (28), em Campo Grande, durante operações conduzidas pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil. As prisões aconteceram em momentos e locais diferentes da cidade. Os criminosos foram acusados de furto e estelionato.

No fim da manhã, por volta das 11h, os investigadores localizaram e prenderam em flagrante um homem de 24 anos, suspeito de cometer diversos furtos na região do bairro Cabreúva. A ação teve início após denúncias e análise de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o suspeito.

Ele foi encontrado hospedado em uma pousada no bairro Amambaí, onde a polícia também recuperou vários objetos furtados. O homem foi conduzido à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol (Centro Especializado de Polícia Integrada) e permanece detido à disposição da Justiça.

Horas depois, já no período da tarde, por volta das 16h, uma mulher de 37 anos foi capturada no bairro Jardim Taquarussu. Contra ela havia um mandado de prisão definitiva pelo crime de estelionato. A localização foi possível graças a informações repassadas anonimamente à equipe do GOI. Ela também foi levada à Delegacia.

