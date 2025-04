Mulher morre em acidente na BR-463 enquanto transportava produtos contrabandeados do Paraguai

Uma mulher identificada como Solange Mares Rodrigues, de 36 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28) em um grave acidente ocorrido na BR-463, nas proximidades do Posto Capeí, em Ponta Porã (MS). Ela conduzia um veículo Gol branco, carregado com produtos contrabandeados do Paraguai, que seriam levados para Dourados, onde ela morava.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu após o carro, em péssimas condições de conservação, perder a roda dianteira esquerda enquanto trafegava pela rodovia. Sem controle, o veículo saiu da pista e capotou ao lado de uma lavoura de milho.

De acordo com as primeiras apurações, Solange não utilizava cinto de segurança no momento do acidente e foi arremessada para fora do carro, morrendo ainda no local. A Polícia Civil foi acionada e aguardava a chegada da perícia para realizar os levantamentos de praxe. A carga transportada ainda não foi aberta para verificação.

A PRF destacou que o trajeto entre Ponta Porã e Dourados é frequentemente utilizado por contrabandistas, conhecidos como “muambeiros”, que recorrem a estradas de terra para tentar evitar os postos de fiscalização e depois retornam à rodovia principal. Os veículos usados para o transporte de mercadorias ilegais geralmente apresentam sérios problemas mecânicos, sem a devida manutenção, o que aumenta consideravelmente o risco de acidentes.

O caso reforça o alerta das autoridades sobre os perigos do transporte clandestino e da utilização de veículos em situação precária, prática comum na região de fronteira.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais