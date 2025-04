Seleção Brasileira deve estrear camisa vermelha na Copa de 2026, diz site especializado

A Seleção Brasileira pode fazer história na Copa do Mundo de 2026 ao entrar em campo, pela primeira vez, vestindo uma camisa vermelha. A informação foi divulgada pelo site Footy Headlines, conhecido mundialmente por antecipar vazamentos de uniformes esportivos.

De acordo com a publicação, o novo modelo será o segundo uniforme da equipe e tem previsão de lançamento para março de 2026, três meses antes do início do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além da cor inédita, a camisa trará outro elemento inusitado, o símbolo da marca Jordan, ligada ao astro do basquete Michael Jordan. A Jordan é uma subdivisão da Nike, atual fornecedora oficial de material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Embora o tom exato de vermelho ainda não tenha sido confirmado, a previsão é de que seja uma tonalidade moderna e vibrante. A escolha marca uma ruptura com a tradição, já que o Brasil historicamente utiliza o amarelo como cor principal e o azul como a alternativa em competições oficiais.

A CBF ainda não se pronunciou oficialmente sobre o uniforme e não confirmou as informações divulgadas pelo site, o que tem alimentado a curiosidade e as discussões entre torcedores nas redes sociais.

