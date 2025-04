Caminhão com carga de MDF tomba em rotatória e rompe cabos de energia em Campo Grande

Um caminhão carregado com placas de MDF tombou na manhã desta terça-feira (29) ao fazer a rotatória entre a Avenida Toros Puxian e a Rua Spipe Calarge, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

O tenente Max Souza, que atendeu a ocorrência, informou que o veículo estava com carga total de MDF no momento do acidente. “O condutor relatou que trafegava em baixa velocidade, mas, ao fazer a curva, percebeu pelo retrovisor que a carga já estava tombando”, explicou o militar.

O motorista conseguiu sair do caminhão sem ajuda e não sofreu ferimentos. No entanto, o tombamento provocou o rompimento de cabos de energia elétrica após o veículo atingir um poste, que permaneceu de pé, mas será avaliado quanto ao risco de queda.

Equipes da concessionária de energia, responsável pelo fornecimento de energia no estado, foram acionadas para realizar os reparos e inspecionar a estrutura atingida. De acordo com a empresa, o fornecimento de energia não foi comprometido, apesar da avaria nos cabos.

O trânsito precisou ser parcialmente bloqueado na região, mas o fluxo de veículos seguiu normalmente por vias alternativas. As autoridades seguem no local acompanhando a retirada da carga e a liberação completa da via.

Com colaboração da repórter Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais