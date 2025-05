Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado em Campo Grande

Na sexta-feira (2), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um homem de 29 anos, com mandado de prisão em aberto, suspeito de cometer homicídio qualificado. Ele é investigado pela morte de Rafael Gomes Vilhalva, de 25 anos, ocorrida no início de abril deste ano.

O crime aconteceu no dia 6 de abril, quando Rafael foi atingido por três disparos de arma de fogo em frente a uma conveniência no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. O suspeito, segundo as investigações, estava em um veículo modelo Gol, de cor branca, e fugiu após o atentado. Rafael não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois.

Após diligências e investigações do Grupo de Operações e Investigações (GOI), a polícia localizou o suspeito em sua residência e efetuou a prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

O acusado agora responderá pelo crime de homicídio qualificado, e as autoridades continuam investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do ocorrido. A prisão do suspeito é um passo importante para a elucidação do caso e para a busca de justiça para a vítima e seus familiares.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais