Maio Amarelo 2025 começa nesta segunda em Campo Grande com foco na valorização da vida

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) dá início na próxima segunda-feira (5), às 8h30, à Campanha Maio Amarelo 2025, com uma cerimônia de abertura na Praça Ary Coelho, na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande. O evento marca o começo de uma série de ações voltadas à educação para o trânsito e à promoção da segurança viária em Mato Grosso do Sul.

Neste ano, a campanha tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida.”, que propõe uma reflexão não apenas sobre a velocidade no trânsito, mas também sobre o ritmo acelerado da vida cotidiana. A mensagem central é clara: a vida deve ser a prioridade absoluta em todas as decisões, inclusive ao volante.

Ao longo do mês de maio, a Agetran e parceiros realizarão palestras, blitzes educativas, rodas de conversa e outras atividades em instituições de ensino, empresas e espaços públicos. As ações têm o objetivo de sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre os perigos da imprudência no trânsito e o valor da empatia e da convivência harmônica nas vias públicas.

Segundo a diretora-presidente da Agetran, a campanha busca não apenas alertar sobre os riscos, mas também mobilizar a sociedade como um todo para transformar comportamentos. “Não é só sobre dirigir devagar, é sobre viver com mais consciência, respeitando o outro e valorizando o bem mais precioso que temos: a vida”, reforçou.

Movimento global

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução dos sinistros de trânsito. Foi instituído em 2011 pela ONU (Organização das Nações Unidas) e desde então mobiliza governos, entidades privadas e a sociedade civil em diversos países.

A cor amarela foi escolhida por representar atenção e advertência no trânsito, servindo como símbolo de alerta para a necessidade urgente de mudanças no comportamento de todos os usuários das vias.

Com a campanha de 2025, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance das mensagens educativas, reduzindo acidentes e promovendo uma cultura de paz no trânsito.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais