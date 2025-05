Ministério das Mulheres: Cida Gonçalves pode ser substituída por Márcia Lopes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está avaliando substituir Cida Gonçalves por Márcia Lopes à frente do Ministério das Mulheres no início da próxima semana. Se confirmada, essa será a 12ª troca no governo de Lula desde o início do seu terceiro mandato.

De acordo com fontes do governo, Cida Gonçalves foi informada da sua demissão na tarde de sexta-feira, após um breve encontro com o presidente que durou menos de meia hora. A decisão de substituição já vinha sendo cogitada desde o início do ano, mas só agora parece estar prestes a se concretizar.

Tanto Cida quanto sua sucessora, Márcia Lopes, são filiadas ao PT, o que reflete a continuidade da estratégia do presidente de manter o comando de ministérios chave nas mãos de membros do seu partido. Márcia Lopes é assistente social e professora universitária aposentada da Universidade Estadual de Londrina, com uma trajetória ligada ao desenvolvimento social. Ela também tem fortes laços com o ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho, que é seu irmão.

As razões para a substituição de Cida estão ligadas a uma série de fatores. A ministra enfrentou desgaste devido a dois processos no Comitê de Ética da Presidência da República, que acabaram sendo arquivados, mas ainda geraram tensão política. Além disso, havia uma expectativa de que Cida apresentasse propostas mais impactantes e que aproximassem o governo do público feminino, algo que não aconteceu de forma significativa.

O desgaste foi particularmente notável em eventos públicos, e o 1º de Maio, em São Paulo, foi o último grande ato de Cida como ministra, quando participou de um evento do Dia do Trabalhador organizado por centrais sindicais.

A possível nomeação de Márcia Lopes tem o objetivo de renovar a atuação do Ministério das Mulheres, algo que pode se refletir em novas abordagens e propostas para fortalecer o papel do governo junto às mulheres brasileiras, além de tentar minimizar os impactos negativos de uma gestão anterior.

A troca no Ministério das Mulheres, que deve ser oficializada nos próximos dias, ocorre em um momento sensível para o governo, que tem enfrentado críticas e desafios dentro da Esplanada dos Ministérios.

Com informações do SBT News

