Homem tenta jogar esposa do segundo andar após agressões e ameaças em Cassilândia

Vítima pediu medida protetiva após ser atacada pelo companheiro, que continua foragido

Um homem de 45 anos é procurado pela polícia após agredir fisicamente a esposa e tentar jogá-la do segundo andar da casa onde moram, em Cassilândia, a 430 quilômetros de Campo Grande. O caso ocorreu na manhã deste sábado (3), e a vítima já solicitou medidas protetivas de urgência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a mulher relatar que o marido havia retornado de viagem no dia anterior e, logo depois, começou a agredi-la com tapas no rosto. Ela contou ainda que foi ameaçada de ter a motocicleta e a residência incendiadas.

Na manhã do sábado, segundo a vítima, o agressor se descontrolou ao saber que ela não queria mais manter o relacionamento. Ele passou a destruir diversos objetos da casa, incluindo um bebedouro novo, cadeiras, ventilador, televisão, cama, churrasqueira e uma mesa de mármore. Em seguida, jogou os móveis e eletrodomésticos na rua e ameaçou matar a esposa caso ela insistisse na separação.

O ponto mais grave da violência ocorreu quando o homem tentou arremessar a mulher do segundo andar da casa, mas não conseguiu. Ela conseguiu escapar e pedir ajuda.

Os policiais realizaram buscas na região, mas até o momento o agressor não foi localizado. A mulher foi encaminhada à delegacia, onde formalizou a denúncia e pediu proteção judicial. O caso segue sendo investigado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram