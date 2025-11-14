Polícia Civil prende mandante e executores de homicídio ligado a queima de arquivo em Dourados

Foto: divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da SIG/NRI (Seção de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Inteligência) de Dourados, cumpriu na tarde desta quinta-feira (13) dois mandados de prisão preventiva contra homens investigados pelo assassinato de David Daniel de Oliveira Gomes. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2025, em uma estrada vicinal que liga o bairro Santa Felicidade ao Córrego Guaicurus.

Logo após o homicídio, um dos executores já havia sido preso em flagrante com o apoio da Delegacia de Fátima do Sul, onde tentou se esconder na casa de um cunhado. Durante as investigações, a polícia identificou outro envolvido, que estava foragido do sistema penitenciário no período da execução do crime. O mandado contra ele foi cumprido na tarde de ontem, encerrando sua fuga. Além do executor, o mandante do homicídio também foi preso. O homem, de 27 anos, possui extensa ficha criminal e ocupa posição de destaque em uma organização criminosa. Ele foi detido em sua residência e encaminhado ao SIG para interrogatório.

Com o cumprimento dos mandados, três suspeitos agora respondem ao processo em prisão preventiva. A Polícia Civil apurou que o assassinato de David Daniel teria sido motivado por queima de arquivo, já que a vítima não teria conseguido executar um homicídio encomendado pela facção. As investigações seguem para esclarecer todos os detalhes e possíveis conexões do crime com a atuação do grupo criminoso na região.

 

