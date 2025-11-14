Homem é preso por tentativa de feminicídio contra esposa em Três Lagoas, após dois dias de perseguição

Foto: divulgação/Polícia Civil
Foto: divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (13), um homem de 44 anos acusado de tentar matar a própria esposa em Três Lagoas, após dois dias de buscas contínuas realizadas por equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). O caso, considerado de extrema gravidade pelos investigadores, envolveu violência física, ameaça de morte e tentativa de feminicídio.

Segundo apurado, a discussão começou depois que a mulher descobriu uma suposta traição cometida pelo autor. O clima se agravou quando o homem chamou a esposa para dormir e ela recusou. Irritado, ele arremessou um objeto contra a vítima e, logo em seguida, jogou álcool em seu corpo com a intenção de matá-la. A mulher conseguiu escapar graças à intervenção do genro, que entrou em luta corporal com o agressor, permitindo que ela fugisse e evitasse que o álcool fosse incendiado.

Logo após fugir do local, o suspeito passou a ligar repetidamente para a vítima, afirmando que retornaria para matá-la. Temendo que ele cumprisse as ameaças e diante do risco real à vida da mulher, os policiais da DAM iniciaram uma busca intensa por toda a cidade. Após dois dias de diligências, o homem foi finalmente localizado e preso em flagrante.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autor, justificando a necessidade da medida para garantir a ordem pública, diante do perigo que o agressor representa em liberdade, e para assegurar a integridade física da vítima. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Carga com risco de queda mobiliza polícia que descobre 2,7 toneladas de maconha escondidas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *