Homem é preso por tentativa de feminicídio contra esposa em Três Lagoas, após dois dias de perseguição

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (13), um homem de 44 anos acusado de tentar matar a própria esposa em Três Lagoas, após dois dias de buscas contínuas realizadas por equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). O caso, considerado de extrema gravidade pelos investigadores, envolveu violência física, ameaça de morte e tentativa de feminicídio.

Segundo apurado, a discussão começou depois que a mulher descobriu uma suposta traição cometida pelo autor. O clima se agravou quando o homem chamou a esposa para dormir e ela recusou. Irritado, ele arremessou um objeto contra a vítima e, logo em seguida, jogou álcool em seu corpo com a intenção de matá-la. A mulher conseguiu escapar graças à intervenção do genro, que entrou em luta corporal com o agressor, permitindo que ela fugisse e evitasse que o álcool fosse incendiado.

Logo após fugir do local, o suspeito passou a ligar repetidamente para a vítima, afirmando que retornaria para matá-la. Temendo que ele cumprisse as ameaças e diante do risco real à vida da mulher, os policiais da DAM iniciaram uma busca intensa por toda a cidade. Após dois dias de diligências, o homem foi finalmente localizado e preso em flagrante.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autor, justificando a necessidade da medida para garantir a ordem pública, diante do perigo que o agressor representa em liberdade, e para assegurar a integridade física da vítima. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais