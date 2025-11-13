Carga com risco de queda mobiliza polícia que descobre 2,7 toneladas de maconha escondidas

Entorpecentes estavam juntos com carga de fécula de mandioca em um caminhão e o motorista foi preso

Na última quarta-feira (12), 2.760 quilos de maconha foram encontrados em um caminhão pela PRF ( Polícia Rodoviária Federal) em Rio Brilhante.

Os policiais receberam informações que o veículo transportava uma carga com risco de cair sobre a pista durante fiscalizações na BR-163. O caminhão foi localizado e no momento da abordagem, o motorista demonstrou nervosismo ao informar sobre a viagem.

Buscas foram feitas no compartimento de carga e a equipe policial descobriu grande quantidade de maconha escondida na carga de fécula de mandioca. O motorista declarou que não sabia da existência da droga.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Rio Brilhante.

