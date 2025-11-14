Mulher é presa em flagrante por manter sete cães em situação de maus-tratos em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, nessa quinta-feira (13), uma mulher responsável pela tutela de sete cães mantidos em situação de maus-tratos no Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. A ação foi realizada pela DECAT (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), após denúncia formalizada em boletim de ocorrência relatando possível abandono e condições insalubres.

Durante a vistoria, os policiais encontraram os animais em grave estado de negligência. Os cães apresentavam infestação de carrapatos, lesões pelo corpo, magreza extrema e ausência total de alimentação disponível. A equipe constatou que a tutora havia se mudado de um imóvel para outro, deixando dois animais para trás em meio a sujeira intensa, móveis danificados e entulho descartado ao ar livre. A situação configurou poluição ambiental por favorecer a proliferação de fauna sinantrópica, como ratos, baratas e mosquitos.

No mesmo local, os policiais localizaram ainda dois filhotes mortos, pertencentes a uma das cadelas deixadas no imóvel abandonado. As duas cadelas estavam na rua no momento da inspeção, mas correram na direção da tutora assim que a viram, reforçando o vínculo com a autora do crime. No imóvel onde ela passou a residir, os outros cinco cães também foram encontrados em condições de maus-tratos, igualmente infestados por parasitas e sem qualquer tipo de alimentação.

Diante das evidências, a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de maus-tratos qualificado e poluição ambiental. As penas previstas variam de dois a cinco anos de prisão para maus-tratos e de um a quatro anos para poluição ambiental. Os animais foram resgatados e encaminhados para atendimento veterinário, enquanto o caso seguirá sob investigação da DECAT.

