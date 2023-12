Polícia Civil prende indivíduos por roubo de motos na capital

Na última sexta-feira, 15 de dezembro, a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), realizou a prisão de duas pessoas na cidade de Campo Grande. As detenções ocorreram em diferentes bairros e estão relacionadas a crimes de roubo majorado e receptação.

A primeira prisão teve lugar no Bairro Danúbio Azul, onde os agentes prenderam C.M., um jovem de 19 anos de idade que se encontrava foragido da justiça. O mandado de prisão em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande-MS, relacionava-se a um crime de roubo majorado. O indivíduo era alvo das autoridades e foi capturado durante a ação policial.

No segundo caso, a prisão em flagrante ocorreu no Bairro Universitário, tendo como protagonista T.O.N., de 29 anos de idade. Ele foi detido por receptação ao ser flagrado ocultando três motocicletas furtadas. Segundo informações da polícia, o suspeito admitiu estar guardando os veículos para um terceiro indivíduo em troca de uma quantia em dinheiro.

Ao receber voz de prisão pelo crime de receptação, T.O.N. não revelou apenas sua participação no delito, mas também forneceu informações que levaram à identificação do autor dos furtos. Surpreendentemente, o responsável pelos crimes foi revelado como um menor de idade, que compareceu ao local acompanhado de seu pai. O jovem confirmou ser o responsável por esconder as motocicletas e também admitiu ser o autor dos furtos.

As três motocicletas furtadas foram entregues à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), enquanto os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL).

