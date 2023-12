Rayssa Leal irá representar o Brasil na final do Mundial de Street em Tóquio

Na madrugada deste sábado (16), pelo fuso horário brasileiro, a jovem skatista brasileira Rayssa Leal conquistou seu lugar na final do Mundial de Street, que acontece em Tóquio, Japão. O feito foi alcançado após Rayssa obter a quarta posição na semifinal, consolidando-se como a representante do skateboarding brasileiro na decisão do campeonato.

Além de Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabryel Aguilar também participaram das semifinais, demonstrando a forte presença do Brasil no cenário mundial do skateboarding. Pâmela Rosa ficou na 15ª posição, enquanto Gabryel Aguilar conquistou a 14ª colocação.

Na fase semifinal e na final, a pontuação de cada skatista é calculada a partir da soma da nota da melhor volta, realizada em duas apresentações, e das duas melhores manobras, com um total de cinco tentativas.

Rayssa Leal brilhou ao somar 241.82 pontos, destacando-se com uma segunda volta notável que lhe rendeu 72.43 pontos, juntamente com duas manobras impressionantes que acumularam 85.15 e 84.24 pontos, respectivamente. Pâmela Rosa totalizou 171.30 pontos, enquanto Gabryel Aguilar alcançou 224.95 pontos.

A final do Mundial de Street está marcada para domingo (17), às 2h05 no horário brasileiro, e será transmitida ao vivo pelo canal Olympics Skateboarding no Youtube. A expectativa é alta para a participação da brasileira Rayssa Leal na busca pela vitória.

A comissão técnica da Seleção Brasileira de Skate, composta por profissionais como Bernardo Villano, Fernando Granja e Roger Mancha, tem desempenhado um papel fundamental no suporte aos atletas durante a competição no Japão.

O Mundial de Street em Tóquio também serve como uma etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A corrida classificatória será dividida em duas fases, com destaque para o Pro Tour de Street em diferentes cidades ao redor do mundo, culminando no evento em Dubai em março de 2024.