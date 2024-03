Polícia Civil prende golpista que usava cartões de terceiros e documento falso para se hospedar em hotel de luxo de Bonito

Após receber a informação dos responsáveis de um hotel de luxo da cidade de Bonito-MS, de que uma pessoa estaria utilizando documento falso e cartões de crédito de terceiros para se hospedar no estabelecimento, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e prendeu o golpista nesta quinta-feira, 14/03. O homem de 24 anos de idade estava hospedado no hotel acompanhado de uma mulher de 26 anos.

Os fatos vieram a tona quando o verdadeiro dono do cartão de crédito utilizado na reserva entrou em contato com o hotel e afirmou que não teria feito nenhuma reserva no local e que nunca teria ido a Bonito. Em seguida, a gerência do estabelecimento verificou que um casal ainda estaria no hotel utilizando possivelmente dados de terceiros para efetuar o pagamento.

A Polícia Civil foi acionada e se dirigiu ao local. Em contato com o golpista, este imediatamente admitiu que teria utilizado documento falso para a hospedagem.

Ele afirmou ter comprado a referida reserva pelo site OLX, todavia não comprovou a referida versão. Com ele foram encontrados diversos cartões de créditos e documentos de terceiros, além de um aparelho celular IPhone Pro max de última geração, que foram apreendidos.

O autor foi preso em flagrante e as investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos e possível associação criminosa voltada à prática rotineira de estelionatos e furtos mediante fraude, envolvendo o comércio ilegal de dados de terceiros, para o pagamentos de compras de produtos e serviços.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: