Nas primeiras horas, Receita recebe 8,4 mil declarações em MS

A Receita Federal recebeu até as 10h30 desta sexta-feira (15) 8,4 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2024, ano-base 2023. O prazo começou às 7 horas de hoje e termina em 31 de maio.

A expectativa é que 623.365 contribuintes prestem contas neste ano. Em 2023, foram apresentados 596.568 documentos.

Em Mato Grosso do Sul, a Receita registrou média de 2.400 declarações por hora e 35 por minuto.

Em todo o país, o volume declarado atingiu 630 mil, destaque para o Estado de São Paulo, com 182 mil declarações entregues até as 10h30 de hoje (29%).

O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, considera “muito bom” o ritmo de entrega nas primeiras horas e atribui à facilidade que os contribuintes estão tendo para preencher e enviar a declaração.

“O programa é amigável e oferece todas as condições para que todos prestem contas com rapidez e segurança, uma vez que a Receita Federal oferece até mesmo a possibilidade de o contribuinte utilizar a declaração pré-preenchida”, explica o dirigente.

