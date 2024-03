Programa esporte e lazer abre novas vagas e contrata novos funcionários em Dourados

O programa de esporte e lazer de Dourados abriu as inscrições para vagas remanescentes em algumas modalidades; Confira:

– Judô (Estação Cidadania e Associação Olímpica Karatê)

– ⁠Karatê (Associação Olímpica e ceper IV plano)

– ⁠Atletismo (Douradão e Ceper I Plano)

– ⁠Hidroginástica (Jorjão)

– ⁠Natação (Jorjão)

– ⁠Treino funcional e ritmos (Jorjão; Ceper I, II e III; Parque das Nações II)

Além das vagas remanescentes, também foi realizada contratação de novos profissionais de educação física para ensinar corretamente as modalidades e foram disponibilizados novos esportes no programa para as pessoas, segundo a Funed.

Para se inscrever, os interessados devem ir até a Funed presencialmente ou falar pelo WhatsApp no telefone: (67) 98163-0325.

