Polícia Civil prende foragido de alta periculosidade em Campo Grande durante operação nacional contra o crime organizado

Na tarde de terça-feira (22), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um homem de 37 anos, foragido da Justiça e considerado de alta periculosidade, durante uma ação coordenada no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A prisão foi realizada pelo DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), no âmbito da 2ª fase da Operação RENORCRIM/DIOPI/MJSP, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Conhecido no meio policial, o homem possui diversas passagens por crimes graves como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação a facção criminosa com atuação dentro e fora de presídios. Segundo as investigações, o criminoso já ocupou cargos de liderança na facção, atuando como elo de ligação com outras organizações criminosas.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam com o foragido uma pistola calibre .380, marca TISAS TURKIYE, modelo FATIH 13, municiada com oito projéteis intactos. Ele foi encaminhado ao DRACCO, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo e teve a ordem de recaptura cumprida.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava foragido em Campinas (SP) e havia retornado ao Mato Grosso do Sul há cerca de um mês, retomando suas atividades ilícitas. A operação faz parte de um esforço nacional da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas, com foco na desarticulação de facções e captura de seus integrantes mais perigosos.

