Homem embriagado provoca caos em praça pública durante ensaio de fanfarra em Bataguassu

Um homem, que não teve suas informações divulgadas, esté sendo investigo pela Policia Civil após caso de violência ocorrido na noite de terça-feira (22), em Bataguassu, distante 310 quilômetros de Campo Grande. Durante um ensaio de fanfarra em uma praça pública da região central da cidade, o autor embriagado teria promovido uma série de ações violentas, incluindo agressões físicas, atropelamento, ameaças com arma branca e danos a veículos.

Segundo informações iniciais, o suspeito chegou visivelmente embriagado à praça central da cidade, onde ocorria um ensaio de fanfarra com a participação de músicos, mulheres e crianças. Em atitude agressiva, ele começou a provocar tumulto, retirando cones usados para organizar o espaço e insultando os presentes.

A situação rapidamente saiu do controle quando o homem empurrou duas mulheres, uma delas com uma criança no colo, e, logo depois, usou seu carro para atropelar uma das vítimas pelas costas. Não satisfeito, ele retornou ao local com um facão em mãos, proferiu ameaças de morte e chegou a danificar um automóvel que tentava proteger os participantes do ensaio.

Populares conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, que assumiu a custódia do homem e o levou ao hospital. A Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos no local e requisitou perícias técnicas para apurar os detalhes do ocorrido.

Diante da gravidade dos fatos e do risco representado à comunidade, a autoridade policial solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante do suspeito para prisão preventiva, medida respaldada pelos artigos 310, 311 e 312 do Código de Processo Penal. A decisão busca garantir a ordem pública e o andamento regular das investigações.

O inquérito está em andamento, e a Polícia Civil reforça o compromisso com uma apuração rigorosa, visando à responsabilização do autor e à segurança da população de Bataguassu.