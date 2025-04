Internacional reage e busca empate heroico contra o Nacional pela Libertadores após estar perdendo por 3 a 0

Colorado mostra força no Beira-Rio, evita derrota em noite de virada improvável e mantém equilíbrio no Grupo F

O Internacional protagonizou uma das partidas mais emocionantes da atual edição da Libertadores na noite dessa terça-feira (22), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Pela terceira rodada do Grupo F, o Colorado saiu perdendo por 3 a 0 ainda no primeiro tempo, mas buscou um empate por 3 a 3 contra o Nacional, do Uruguai, com uma reação espetacular na etapa final.

O início da partida foi desastroso para os gaúchos. O Nacional abriu o placar logo aos 5 minutos com Millán, aproveitando falha defensiva. Aos 10, Boggio ampliou em jogada bem trabalhada pela direita, e aos 43, o zagueiro Coates marcou o terceiro dos uruguaios, silenciando a torcida colorada.

Quando o clima parecia irreversível, o Internacional conseguiu diminuir antes do intervalo. Aos 45 minutos, Alan Patrick converteu pênalti e reacendeu a esperança nas arquibancadas.

No segundo tempo, o Inter voltou mais agressivo e determinado. Aos 24 minutos, Bernabéi finalizou com categoria após lindo lançamento de Oscar Romero, e aos 29, Fernando subiu mais alto que a defesa uruguaia para empatar de cabeça, completando escanteio cobrado por Alan Patrick, destaque da equipe na noite.

A partida seguiu aberta até o apito final, com chances para os dois lados e lances de emoção, mas sem alteração no placar. O árbitro venezuelano Alexis Herrera foi alvo de críticas por parte das duas equipes, principalmente por decisões controversas, revisões demoradas no VAR e marcações de impedimento que geraram protestos dos jogadores.

Com o empate, o Grupo F da Libertadores permanece embolado. O Internacional lidera com 5 pontos, seguido pelo Bahia com 4, o Atlético Nacional com 3 e o Nacional do Uruguai com apenas 1 ponto conquistado. Bahia e Atlético ainda se enfrentam nesta rodada, o que pode alterar novamente a configuração da chave.

O Inter agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Juventude em busca de recuperação após três jogos sem vitória na competição nacional. O técnico Eduardo Coudet deve seguir apostando na força do elenco e na capacidade de reação demonstrada nesta noite histórica no Beira-Rio.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais