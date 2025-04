Carro pega fogo em cruzamento movimentado de Dourados e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um veículo foi completamente consumido pelas chamas na noite dessa terça-feira (22), em Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande, na região sul do Estado. O incêndio aconteceu no cruzamento das ruas Ponta Porã e Álvaro Brandão, no bairro Jardim Maracanã, na região leste da cidade, por volta das 19h45.

Conforme informações preliminares, moradores e pessoas que passavam pelo local relataram que o fogo começou repentinamente, gerando grande susto na vizinhança. Imagens enviadas por testemunhas mostram o carro em chamas antes da chegada dos bombeiros, com labaredas altas e intensa fumaça preta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar o incêndio em poucos minutos, evitando que as chamas se espalhassem para imóveis próximos ou causassem outros danos. Apesar da destruição completa do automóvel, não houve registro de feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O local não precisou ser interditado, e o trânsito seguiu normalmente mesmo durante a atuação das equipes de emergência. A Polícia registrou o caso e deve investigar se o fogo foi causado por pane elétrica, vazamento de combustível ou qualquer outro fator externo.

