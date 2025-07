Polícia Civil prende dupla em flagrante por tráfico e coação para furto em Bataguassu

A Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu prendeu em flagrante, na manhã dessa quarta-feira (23), dois homens investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, associação criminosa e por coagir uma vítima a praticar furto para quitar dívida relacionada ao consumo de entorpecentes.

A investigação teve início após o registro de um boletim de ocorrência, no qual a vítima relatou ter sido ameaçada por traficantes locais a furtar bens de um estabelecimento comercial. A coação seria uma forma de pagamento por drogas anteriormente adquiridas.

A partir das informações repassadas, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil deu início às diligências e, com autorização judicial, realizou buscas nos endereços ligados aos suspeitos. Durante a ação, os agentes localizaram diversos invólucros contendo substância com características semelhantes à cocaína, totalizando aproximadamente 17 gramas. A droga estava embalada de forma comumente utilizada para o comércio ilícito.

Com base nas evidências encontradas e nos depoimentos colhidos, os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, ameaça e coação moral para prática de furto.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis envolvidos e a extensão da atuação do grupo criminoso na região. A identidade dos presos não foi divulgada.

