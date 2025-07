Após denuncia de vizinho, homem é preso por posse ilegal de arma e tráfico de drogas, em Dourados

Na madrugada desta quarta-feira (23), um homem de 28 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O caso aconteceu no apartamento do autor, localizado no bairro Jardim dos Estados, em Dourados, cidade a 230 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado por volta da meia-noite, os agentes patrulhavam a região quando foram abordados por um morador na Avenida Marcelino Pires. De acordo com ele, ouviu um vizinho, durante uma ligação, dizendo que estava armado, usava tornozeleira eletrônica e mantinha drogas dentro do apartamento.

Com base nesse relato, os policiais se dirigiram ao local e encontraram o suspeito no corredor do prédio. Ao ser questionado, ele confessou estar armado. A arma, uma pistola da marca Astra, modelo A-100, calibre 9mm, com carregador para 17 munições, estava escondida no guarda-roupa. No mesmo local, os agentes encontraram 50 munições do mesmo calibre.

Além disso, foram apreendidos 580 gramas de maconha, 1.740 gramas de haxixe e 195 gramas de cocaína, que estavam escondidos dentro da geladeira.

O suspeito recebeu voz de prisão, foi algemado para evitar tentativa de fuga e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.