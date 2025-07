Membros de quadrilha que fez reféns em roubo são presos em Ponta Porã

Indivíduos exigiram que pix de R$60 mil fosse realizado

Nesta quarta-feira (23), três mebros de uma quadrilah foram presos por fazerem reféns, roubo e sequestro de vítimas em Ponta Porã. O crime ocorreu no último dia 21 de julho.

Segundo a polícia, a quadrilha estava fortemente armada, quando invadiu a residência das vítimas e obrigou a transferência de R$ 60 mil via PIX. Parte do dinheiro roubado, armas de fogo, entorpecentes e um fuzil foram apreendidos na operçaão que prendeu os indivíduos hoje.

A prisão ocorreu quando no cumprimento mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de um indivíduo, outro foi localizado no interior do imóvel. Ele foi identificado como um dos coautores do roubo.

Ele foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, nos termos da legislação penal e o outro foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Um terceiro indivíduo foi identificado e preso também pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito e na sua residência foi apreendido um fuzil, marca Colt, calibre 5.56x45mm.

As investigações do caso continuam para identificar mais envolvidos. Os levantamentos são feitos pela Primeira Delegacia de Ponta Porã