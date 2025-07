Motociclistas são 83% das mortes no trânsito da Capital em 2025

A média do município é de uma vítima por hora

Nos últimos cinco anos (2021–2025), o Estado registrou 36.146 sinistros com motociclistas, que resultaram em 66.746 vítimas, média de 8 mil ocorrências por ano, segundo a GGIT (Gerência de Análise e Estatística de Trânsito) do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). Na Capital, com uma frota de 370 mil motocicletas, foram registrados 2.324 sinistros com motos só em 2025, resultando 4.861 vítimas até julho, média de uma por hora. Um cenário tão delicado quanto o do restante do Estado.

Os dados do GGIT mostram que, das 31 mortes registradas no trânsito de Campo Grande até julho, 26 foram de motociclistas, ou seja, 83% do total. Por tal motivo, motociclistas seguem sendo o principal foco de campanhas educativas em todo o país, pois representam o grupo mais vulnerável nos sinistros que causam mortes e sequelas graves. E com o objetivo de frear esse avanço e promover mais segurança no trânsito, o Detran-MS e o Corpo de Bombeiros se uniram para ofertar, de forma gratuita, um curso de pilotagem segura.

A atividade faz parte da segunda edição da campanha “Em Duas Rodas, Eu Escolho Segurança”, que será realizada neste domingo (27), das 8h às 12h, no Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O curso será ministrado pelo Grupamento de Motosocorro dos Bombeiros, com abordagens teóricas e práticas que preparam os participantes para a condução segura no dia a dia.

“Como instrutor e motossocorrista do bombeiro, eu vejo de perto a importância desse projeto. Aqui em Campo Grande, a gente tem um número grande de motociclistas — muitos usam a moto como principal meio de transporte ou trabalho, e infelizmente acabam expostos a riscos diários no trânsito. O Projeto Pilotagem Segura vem justamente pra mudar essa realidade. A gente trabalha com aulas teóricas e práticas, ensinando desde técnicas de pilotagem e direção defensiva até noções de primeiros socorros. O objetivo é simples: salvar vidas”, explica o Sargento do CBMMS, Cacildo Benites Salina Júnior.

Além da formação, a programação também inclui atividades voltadas a condutores de motocicletas, ciclomotores e bicicletas. A proposta é conscientizar os usuários desses modais sobre os riscos do trânsito e a importância de atitudes responsáveis, contribuindo para a redução de acidentes e da pressão sobre o sistema de saúde.

“Muitas dessas vítimas ficam internadas por muito tempo, passam por diversas cirurgias e acabam com sequelas irreversíveis que comprometem sua qualidade de vida. Estamos diante de uma questão de saúde pública, que combatemos há bastante tempo em parceria com diversos órgãos, mas ainda precisamos intensificar nossas ações”, afirma a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Concentração

As cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul concentram os maiores números, como Campo Grande com 19.820 sinistros; Dourados com 3.571 e Três Lagoas com 2.542.

Mas municípios menores também vêm apresentando crescimento preocupante. É o caso de Mundo Novo, cidade na fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná. Em quatro anos, os sinistros saltaram de 9 (em 2021) para 28 (em 2024), aumento de 211%. Só até julho de 2025, já foram registrados 12 casos no município.

Por Inez Nazira

