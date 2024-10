Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Guia Lopes da Laguna

Na tarde de quarta-feira (9), a Polícia Civil, em conjunto com a 1ª Delegacia de Polícia de Jardim e o 11º Batalhão da Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência conhecida como ponto de venda de drogas em Guia Lopes da Laguna. Durante a operação, dois homens, M.S.A. (23) e G.B.S. (25), foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na residência, os policiais encontraram duas porções de maconha já preparadas para venda, além de celulares com conversas que evidenciavam a negociação de cocaína com usuários da cidade. A equipe policial já havia obtido autorização judicial para acessar o conteúdo dos aparelhos telefônicos apreendidos durante a busca.

Além das drogas, foi apreendida uma motocicleta avaliada em R$ 42 mil. O valor do veículo é incompatível com a renda declarada pelos suspeitos, levantando ainda mais suspeitas sobre a origem dos bens.

A operação foi autorizada após a coleta de provas e parecer favorável do Ministério Público, sendo a busca e apreensão deferida pela 1ª Vara da Comarca de Jardim. Os dois homens foram presos em flagrante e permanecerão à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.

