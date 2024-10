FCO do Centro-Oeste amplia aporte financeiro para Mato Grosso do Sul

O FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) aumentou o investimento previsto para Mato Grosso do Sul, passando de R$ 2,410 bilhões para R$ 2,851 bilhões. O anúncio foi feito pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, após a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF/FCO), realizada nesta semana.

De acordo com o secretário, a Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) reprogramou o orçamento em setembro, destinando mais R$ 441 milhões ao Estado, que serão divididos igualmente entre as linhas Rural e Empresarial, com um aporte adicional de R$ 220,5 milhões para cada uma delas. Verruck destacou que, apesar do remanejamento de R$ 300 milhões da linha Empresarial para reforçar a linha Rural, ainda há uma quantidade significativa de recursos disponíveis na linha FCO Empresarial.

“Precisamos aplicar R$ 350 milhões do FCO Empresarial nos próximos 40 dias. É fundamental que os empreendedores procurem a rede bancária para garantir o financiamento”, enfatizou Verruck.

Os recursos do FCO podem ser contratados nas agências do BRDE (Banco do Brasil, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo-Sul), do Sicredi e do CrediCoamo. O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, reiterou a importância de os empresários, tanto da cidade quanto do campo, buscarem rapidamente as instituições financeiras para acessar os novos financiamentos.

Durante a reunião, os membros do CEIF/FCO aprovaram 95 cartas consulta, totalizando R$ 187 milhões em financiamentos. Dentre elas, 35 foram para a linha FCO Empresarial, somando R$ 43.123.422,83, e 60 para a linha FCO Rural, totalizando R$ 143.972.912,56.

Djeneffer Cordoba