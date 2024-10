Ação conjunta de polícias de MS e SP, apreende dois veículos transportando drogas

Uma ação conjunta entre Policiais Civis da área do Deinter 8 (2ª Dise/Deic8) e Policiais Civis da Defron, (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), com sede em Dourados, realizaram a abordagem de dois veículos transportando grande quantidade de drogas, com destino ao Estado de São

Paulo.

Policiais Civis do DISE (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes) realizaram pesquisas de inteligência para tratamento dos dados e possível identificação dos veículos denunciados e, em seguida, se deslocaram para a região de divisa do Estado. No cruzamento da Rodovia Olímpio Ferreira com a Euclides de Oliveira Figueiredo, Município de Mirante do Paranapanema (SP), avistaram na contramão do fluxo, dois veículos com as características idênticas a informação recebida.

Os policiais deram voz de parada mas o condutor de um dos veículos fugiu em alta velocidade. Equipes iniciaram a perseguição por alguns quilômetros, até que o condutor adentrou em estrada rural, abandonando o veículo e adentrou em uma região de pasto e mata. até o momento ele não foi localizado.

Já o condutor do outro veículo obedeceu a primeira ordem de parada. Ele foi preso em flagrante, permanece à disposição da Justiça e será encaminhado após audiência de custódia a uma das unidades prisionais do Estado de São Paulo.

Foram localizados nos dois veículos um total de 867 tijolos de maconha que revelaram peso bruto de 953.700 kg, 82 pacotes de skunk (peso 20.05 kg) e 3 pacotes de haxixe (1,550 kg).

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

