Operação policial prende suspeito de crime relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente em Aral Moreira

Na tarde de quarta-feira (9), uma operação policial foi deflagrada no Bairro Satélite, em Aral Moreira, para cumprir um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Ponta Porã. O suspeito é investigado por crimes previstos no artigo 241-B da Lei 8.069/90, que trata de delitos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

A operação teve início após a localização do suspeito em seu local de trabalho. Durante a abordagem, ele cooperou com os policiais e admitiu possuir um revólver calibre .38 SPL, niquelado, que estava guardado em uma gaveta de seu guarda-roupas.

Na residência do suspeito, a polícia encontrou a arma carregada com seis munições intactas e pronta para uso. A situação se agravou quando os agentes constataram que o revólver tinha a numeração raspada, dificultando a identificação de sua origem.

Além da arma, a equipe policial apreendeu três celulares, uma câmera fotográfica, um pendrive, um simulacro de arma de fogo e várias peças de roupas infantis, itens que levantaram ainda mais suspeitas no âmbito das investigações.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Aral Moreira para os procedimentos iniciais. Posteriormente, ele foi transferido para Ponta Porã, onde segue à disposição da justiça enquanto o caso continua sendo investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais