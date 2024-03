Polícia Civil prende autor de homicídio ocorrido em boate de Dourados

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Investigações (SIG/NRI) de Dourados, MS, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Danilo Lima Ribeiro, de 29 anos, acusado de envolvimento na morte de João Paulo Reginaldo de Souza.

O crime ocorreu nas primeiras horas da manhã de 13 de março, quando João Paulo foi fatalmente esfaqueado seis vezes em diferentes partes do corpo, próximo a uma boate na Rua Natal com a Avenida Marcelino Pires, em Dourados.

Segundo relatos, a briga iniciou quando João Paulo retornou à boate alegando ter esquecido seu cartão de crédito lá. Danilo reagiu com raiva e confrontou a vítima, resultando em três facadas no abdome e na perna. Após o incidente, João Paulo tentou fugir, mas caiu na calçada, onde veio a falecer.

