Homem é encontrado morto em avenida de Dourados

Na madrugada desta quarta-feira (13), um homem, identificado até o momento apenas como “João PR Souza”, foi brutalmente assassinado com pelo menos seis golpes de faca, em Dourados, na região sul do Estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado em frente a um bordel, situado na Avenida Marcelino Pires, na região leste da cidade.

A polícia tomou conhecimento do crime, por volta das 5h30, quando moradores que transitavam pela rua se depararam com a vítima caída e acionaram socorro. Mas assim que chegarem ao local, constataram que a vítima já estava sem vida. Próximo ao corpo, foi encontrada uma faca, provavelmente, a arma do crime.

De acordo com informações preliminares colhidas pela polícia, João frequentava baladas e conveniências na cidade, sendo conhecido pelo apelido “PR”. Ele esteve no bordel na noite anterior, saindo e retornando posteriormente para buscar seu cartão de banco.

Uma briga teria ocorrido na entrada do estabelecimento, resultando no no crime, sendo três na lateral do abdome e três na perna. Policiais civis estão analisando imagens de câmeras de monitoramento para identificar o possível autor do crime.

