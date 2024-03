Vacinação contra a gripe é antecipada e já começa neste sábado em Dourados

A vacinação contra a gripe foi antecipada este ano em todo o território nacional pelo Ministério da Saúde. A campanha começa no dia 25 de março, ao invés de ocorrer entre abril e maio como acontece tradicionalmente. Em Dourados, o imunizante já vai ser aplicado neste sábado(23) em um posto no shopping da cidade.

A alta da circulação do vírus esperada para os meses de maio e junho já está acontecendo, sendo o principal motivo para o adiantamento da aplicação da vacina. O Ministério negociou a entrega antecipada das vacinas para todas as regiões do país.

O Núcleo de Imunizações de Dourados começa a aplicar as doses em um posto no Shopping Avenida Center e na próxima segunda-feira inicia a Campanha Nacional nas Unidades Básicas de Saúde de todo o município.

Vale destacar, que a vacina é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

O público com prioridade no início da Campanha Nacional são:

As Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos; Trabalhadores da Saúde; Gestantes; Puérperas; Professores dos ensinos básico e superior; Povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais; Pessoas em situação de rua; Profissionais das forças de segurança e de salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade); Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários; Funcionários do sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

