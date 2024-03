Confira a coluna ‘Segredos de Estado’

Decantação

Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido, sólido e líquido, líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. Em política, ocorre algo parecido principalmente durante o processo de negociação das alianças para uma disputa eleitoral e tem várias fases, sendo que em março está acontecendo uma dessas fases, quando ocorrem separações e uniões.

Houve um tempo em que a questão ideológica tinha um peso maior nesse processo, mas já tem algum tempo que a separação se dá muito mais pela acomodação de interesses de projetos eleitorais, ou seja, os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal buscam partidos onde podem ter mais chances de vitória. Outro fator que fundamenta a mudança é a questão financeira, ou seja, onde terão maior estrutura para custear suas campanhas.

Meta

Pelo desenrolar das articulações, o PSDB tem planos para a eleição de 45 prefeitos em todo o Estado, o que representa mais 50% dos municípios. Com relação ao número de vereadores, ainda não existe uma previsão, mas deve superar os 65% das vagas nas Câmaras municiais do Estado.

Chapa pura

O PSDB poderá vir com chapa pura para a disputa da prefeitura de Dourados, com Marçal Filho como prefeito e Lia Nogueira como vice. A proposta já está na mão da direção executiva. Como a decisão pode afastar o MDB, só deverá ser anunciada no final de julho.

É Carlão

O nome do presidente da Câmara municipal de Campo Grande, vereador Carlão Borges (PSB) deve terminar essa janela de transferências fortalecido como provável candidato a vice, na chapa a ser encabeçada por Beto Pereira (PSDB). O martelo deve ser batido somente em junho.

Azedou

Até mesmo para o ex-presidente Jair Bolsonaro, está difícil manter o PL unido em Campo Grande. Já existem boatos de que ele teria comunicado à senadora Tereza Cristina (PP) que o partido deve ter candidato a prefeito no primeiro turno e uma possível aliança fica para um possível segundo turno.

Tradição

Enquanto o deputado estadual, Pedrossian Neto viajava pelo interior do Estado, o presidente regional do PSD, senador Nelsinho Trad, concedeu entrevista na Capital anunciando que o partido oficialmente estava desistindo de ter candidato na disputa eleitoral deste ano na Capital.

Meninos eu vi

Já na reta final da campanha eleitoral de 1994 pelo Governo do Estado, já se percebia um certo esvaziamento da campanha de Levy Dias, candidato que oficialmente tinha o apoio dos partidos ligados ao então governador Pedrossian. O ex-deputado Flávio Derzi, ao comentar o fato de que uma grande quantidade de candidatos do partido de Levy Dias faziam campanha pelo interior apoiando Wilson Martins, pensou um pouco e disse para um dos jornalistas.

– É da natureza do político trair.

“Só algo superveniente me tiraria da disputa”, André Puccinelli (MDB), pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: