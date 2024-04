Polícia Civil prende autor de homicídio em Campo Grande

Nesta terça-feira, 09, pela manhã, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa), capturou, no Jardim Noroeste, em Campo Grande-MS, um homem de 33 anos de idade. Ele era procurado em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Como não foi encontrado durante o processo, foi decretada sua prisão. O indivíduo responde a um homicídio.

O crime ocorreu em agosto de 2018. Na ocasião, ele matou a tiros um homem no bairro Bosque Esperança, em Campo Grande. O réu foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Com Informações da Polícia Civil

