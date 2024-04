DHPP começa a cuidar dos inquéritos referentes a homicídios sem suspeitos

A partir de agora, DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) passará a cuidar dos casos em que a autoria do crime não esteja definida. Determinação foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) na última segunda-feira (8) e já começou a valer em todo Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel, nos casos em que o autor seja preso em flagrante, será encaminhado para uma das sete delegacias.

Em 2023, o Estado do Mato Grosso do Sul registrou cerca de 37% dos homicídios sem autoria definida. O caso mais recente é a execução que ocorreu no Jardim Columbia na última segunda-feira (08). O assassino de Magnos não foi identificado, passando o caso para a Delegacia de Homicídios.

Roberto Gurgel pontua que essa nova decisão ajudará nas investigações do inquérito. “A delegacia muitas vezes é prejudicada. Quem inicia uma investigação tem uma linha de raciocínio e uma quantidade de informações apuradas que facilitam a resolução do crime, ao invés de passar o inquérito por várias mãos, como antes.”

Com informações da repórter Kamila Alcântara

