Delegado da Polícia Civil participa de encontro nacional sobre recuperação de ativos

O Delegado Titular da Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (DENAR), Hoffman D’Ávila Cândido e Sousa, está participando em Brasília-DF, do 1º Encontro da Recupera (Rede Nacional de Recuperação de Ativos).

O evento teve início nesta quarta-feira (10) e segue até amanhã (11), com participação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski do Secretário-executivo, Manoel Carlos de Almeida Neto, do Secretário Nacional de Segurança Pública (Senasp), Mário Luiz Sarrubbo do Secretário Nacional de Justiça (Senajus), Jean Keiji Uema e da Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), Marta Rodriguez de Assis Machado.

O objetivo do encontro é fomentar a criação e o fortalecimento das unidades de recuperação de ativos das Polícias Civis e Federal, visando descapitalizar organizações criminosas e promover a troca de boas práticas entre os participantes.

De acordo com a organização do evento, a Recupera é uma ação de articulação institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para fins de identificação, localização, apreensão, administração e destinação de ativos relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal.

Instituída pela Portaria do MJSP nº 533, de 11 de dezembro de 2023, a Rede busca estabelecer um ambiente favorável e seguro para o compartilhamento de experiências, boas práticas, capacitação integrada, dentre outras possibilidades de fortalecimento das unidades de Recuperação de Ativos das Polícias Civis e Federal.

Com informações da Ascom Polícia Civil.

