Suspeito de tentativa de homicídio se apresenta à polícia alegando legítima defesa

O caso de uma tentativa de homicídio no último domingo (7), em Dourados, teve um novo desdobramento. O suspeito, de 34 anos, se apresentou nesta terça-feira (9) no SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, acompanhado por seus advogados e relatou que agiu em legítima defesa.

Segundo o depoimento, ele e sua esposa estavam em casa com a enteada e outras duas crianças filhas do casal, quando ouviram uma discussão entre a menina de 19 anos, enteada do homem, e um rapaz que trabalha junto com o suposto autor.

Em seguida, crianças relataram que o homem envolvido na discussão estava com a menina no quarto há alguns dias, pulando a janela e oferecendo dinheiro para que não contassem nada.

O autor disse que não gostou da situação, pois as filhas dormiam no mesmo quarto que a jovem, e foi tirar satisfação com o colega de trabalho, momento em que começou a discussão.

Aos policiais, o suspeito alega que, durante a discussão, foi agredido com uma cadeirada.

Para se defender, ele teria pegado uma arma que estava no carro da vítima e efetuou um disparo, que atingiu acidentalmente uma mulher, que passava pelo local e não tinha envolvimento com a situação.

Ainda no depoimento, ele afirmou que a suposta vítima não parou com as agressões, o que o levou a efetuar os outros disparos. Sua esposa também prestou depoimento como testemunha. O caso segue sendo investigado.