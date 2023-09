Polícia Civil identifica homem encontrado morto em valeta no Parque de Exposições

Francisco dos Santos Silva, 50 anos, foi identificado pela Polícia Civil, após ser encontrado morto em uma valeta, na manhã de ontem (26), próximo ao Parque de Exposições de Fátima do Sul, a 229 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Fátima em Dia, foi realizado exames no corpo da vítima, mas nenhum indício de agressão ou trauma foi encontrado. No local, nada foi localizado que pudesse levar se a vítima sofreu algum sinal de violência.

O delegado Cristiano Andre Hein, falou com a reportagem e disse que o caso está sendo tratado como morte natural. A identificação da vítima, foi um passo importante para saber realmente o que aconteceu e as causas de sua morte.

