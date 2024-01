Corpo é encontrado em decomposição próximo ao Parque de Exposições

O corpo de um homem em decomposição foi encontrado na manhã de hoje (26), próximo ao Parque de Exposições Aparecida Saltarelli, em Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima apresenta sinais de inchaço e a suspeita é que o corpo possa estar no local a vários dias.

Segundo o site Fátima News, equipes da Polícia Civil e perícia técnica estiveram no Parque de Exposições Aparecida Saltarelli para coleta de análise e evidências para determinar a identidade e as circunstâncias da morte.

O caso segue em investigação.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.